Hello Kitty Island Adventure overgår en halv million solgte eksemplarer i løpet av de første 30 dagene

Den sosiale simuleringen Hello Kitty Island Adventure har vært en stor suksess ved lanseringen på Nintendo Switch og PC, med over 500 000 salg på bare én måned, ifølge Businesswire. Dette tallet markerer en milepæl for Sunblink-teamet, som har sett at det harde arbeidet deres lønner seg i en sjanger med mye konkurranse.

Salget kan komme til å øke ytterligere når Deluxe Edition kommer i fysisk format den 25. mars. Denne versjonen inkluderer grunnspillet og over 300 unike gjenstander og belønninger, som håndverksmaterialer og tilpasningsgjenstander.

Det ble opprinnelig utgitt på Apple Arcade før det ble flyttet til andre plattformer. Switch-utgivelsen har skapt begeistring og fått mange positive anmeldelser for sin tilnærming, som er inspirert av andre titler i samme sjanger, men som samtidig tilbyr en unik opplevelse.

