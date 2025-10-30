Hello Kitty skal ta over Hollywood med spillefilm i 2028

Hollywoods IP-gullrush fortsetter, og Warner Bros., som for øyeblikket er i salg, gir nå interesserte kjøpere enda en grunn til å sikre seg dem. Produksjonsgiganten har avslørt at i 2028 vil vi alle bli oppslukt av Hello Kitty -feber, ettersom det umåtelig populære merchandise-merket kommer på kino.

Prosjektet har premiere 21. juli 2028, og vil være et animert prosjekt med Leo Matsuda (kjent for å ha jobbet med Zootropolis, Wreck-It Ralph, Big Hero 6, Abominable, Extinct, The Bad Guys, Under the Boardwork, og Orion and the Dark, i ulike roller som storyforfatter og kunstner) som regissør.

Ytterligere detaljer om prosjektet er sparsomme, men i en uttalelse fra Warner Bros. (takk, Variety) får vi vite at vi kan forvente å se "Hello Kitty og vennene hennes begir seg ut på et filmeventyr som garantert vil glede publikum i alle aldre."

Manuset til filmen kommer fra Wickeds Dana Fox, og den produseres av Beau Flynn fra FlynnPictureCo., som har brukt mye tid på å jobbe med Hello Kitty -eieren Sanrio og grunnleggeren Shintaro Tsuji for å sikre seg rettighetene til figuren.

