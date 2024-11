Hello Neighbor 3 har blitt avslørt

Hello Neighbor 3 Det har blitt annonsert. Den koselige og skumle serien tar oss med tilbake til byen Raven Brooks, en gang i fremtiden. Vi har ennå ingen utgivelsesdato, men kunngjøringen har blitt gjort offisiell via en ny utviklerlogg.

I utviklerloggen blir vi fortalt at i likhet med de tidligere spillene, Hello Neighbor 3 vil tilpasse seg måten spilleren tar på seg målene sine i byen. Hver innbygger i Raven Brooks har sin egen unike personlighet og hverdag.

Det er en spennende tid å være en Hello Neighbor-fan, for ikke bare har du dette spillet på gang, men det er også en filmatisering på vei, fra forfatteren bak Five Nights at Freddy's-filmen.