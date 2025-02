Hello Stranger kan være din neste FMV-besettelse

Kategorien full-motion videospill har vokst jevnt og trutt i det siste, med utviklere som Wales Interactive som en stor bidragsyter til segmentet. Et annet studio som ønsker å utvide FMV-verdenen er imidlertid Aviary Studios, som etter sin forrige tittel The Gallery, nå vender tilbake med en helt ny historie kalt Hello Stranger.

Spillet dreier seg om en mann som blir fanget i sitt eget smarte hjem og får i oppgave å fullføre flere utfordringer gitt av en maskert fremmed i et forsøk på å overleve og unnslippe. Spillet lanseres i mai på PC via Steam til den svært overkommelige prisen av £8.50/€9.75, og har en rekke erfarne skuespillere på rollelisten.

Hello Stranger I hovedrollen ser vi Vikings' George Blagden (kjent som munken Athelstan), mens Fate: The Winx Saga's Danny Griffin, The Ark's Christina Wolfe, Foundation's Kulvinder Ghir, Queenie's Laura Whitmore, Heartstopper's Yasmin Finney, og Gladiator og Gladiator II's Derek Jacobi utgjør resten av teamet.

Spillet nærmer seg stadig nærmere sin debut, og du kan se en trailer for Hello Stranger nedenfor.