Helskate: Kaotisk, knotete moro for deg som liker å bli utfordret

Skateboardfans venter i spenning på å se hva utvikleren Full Circle har i vente for sin reboot av sportsgrenen. Men selv om spillet fortsatt er under produksjon og det ikke er klart når det skal lanseres, er skateboardfans utvilsomt på utkikk etter noe å underholde seg med inntil videre. Utvikleren Phantom Coast har kanskje den perfekte tittelen for dette, selv om nettopp dette prosjektet, Helskate, er litt annerledes enn de tradisjonelle skøytespillene vi har sett tidligere.

Helskate er nemlig en actionfylt, hack and slash roguelike bygget opp rundt skateboardmekanikk. Det høres kanskje ut som mye å fordøye, og det er det ærlig talt også. Du kler deg ut som en Hades-aktig hovedperson og begynner så å suse gjennom Vertheims verden, der du flipper, trikser, grinder og slenger deg gjennom forskjellige monstre mens du samler opp knallharde kombinasjoner i de enkelte rommene, alt i et forsøk på å nå frem til en boss, som regnes som en av Gods of Skating. Med et roguelike-design forventes det ikke at du skal lykkes fra første stund, ettersom du samler og samler ressurser som kan brukes til å forbedre karakteren din permanent og gjøre den mer effektiv og motstandsdyktig i møte med farer.

På mange måter er Helskate bare et roguelike. Skøytemekanikken er mer en finesse enn en nødvendighet. Du kan enkelt gå inn i et nivå og bare jakte på monstrene før du går videre til neste rom, men det ville ta moroa og spenningen ut av spillet. Helskate utmerker seg når du prøver å kjede sammen kombinasjoner, enten det er å male deg over en rail eller å manøvrere deg opp en halfpipe, lande en trippel kickflip og så skjære en fiende i småbiter etterpå. Det er også en grunn til å gjøre livet ditt vanskeligere med knotete triks, for hvert rom har et sett med sideutfordringer som gir ekstra valuta når du fullfører dem. Mange av disse er knyttet til kombinasjoner og spesifikke triks, men noen er knyttet til å samle Helsk8-bokstaver (som Skate bokstaver vi har sett andre steder) eller knuse gjenstander i et nivå. Det viktigste er imidlertid at triks og kombinasjoner vil gjøre angrepene dine bedre og mer effektive, og til og med gi dem ekstra fordeler, for eksempel elementangrep, forutsatt at du har låst opp de riktige fordelene og evnene på forhånd ved å velge de riktige belønningene for å fullføre et rom.

Kjerneideen i et roguelike er fortsatt veldig tydelig i dette spillet. Du blir gradvis sterkere etter hvert som du jobber deg gjennom et løp, men du møter også mer krevende og dødelige fiender, og til slutt når du et punkt der du er betydelig underlegen. Tanken er at du skal bruke valutaen du tjener på en bane til å skaffe deg permanente forbedringer på et sentralt knutepunkt som til syvende og sist gjør hver bane enklere, og det er tydelig brukt i Helskate, selv om det ikke er så viktig akkurat nå, siden denne Early Access-versjonen ikke har så mange nivåer å komme seg gjennom ennå.

Dette er viktig å merke seg, for det begrensede innholdet gjelder ikke bare antall unike nivåer som er tilgjengelige, men også typen utfordringer du får, kartene som dukker opp, fiendene du møter, og til og med innholdet som tilbys i hub-verdenen som er tilgjengelig mellom banene. Helskate føles veldig tidlig i Early Access-perioden akkurat nå, og det gjelder også brukergrensesnittet, grafikken, ytelsen og mye mer. Det er helt klart mye potensial i dette spillet, men det kommer til å ta en stund før det vokser til noe mer komplett og kjøpsverdig.

Det jeg håper Phantom Coast legger litt vekt på i den videre utviklingen, er å forbedre skøytemekanikken. Det er mange muligheter og måter å vise frem ferdighetene dine på, men systemene slik de er, er veldig utfordrende å få tak i, og føles til og med litt for straffende til tider. Manøvrerings- og slipemekanismene er altfor følsomme og gjør det frustrerende å fullføre, kombinasjonene går tapt altfor lett, og siden Helskate er et veldig, veldig fartsfylt spill, er det krevende å mestre alle de forskjellige triks-kombinasjonene og inputene samtidig som du skal unngå fiendens angrep og få inn offensive treff. Til tider føles Helskate litt mye og overlesset, og jeg tror den beste måten å beskrive det på er at det ofte er for mange kokker på kjøkkenet samtidig, og at spillet hadde tjent på å be spilleren om å gjøre færre ting om gangen.

Men samtidig respekterer jeg spillet som Phantom Coast har skapt her. Jeg kan se for meg at Helskate kan virke avskrekkende på mange som sliter med å tilpasse seg den nesten kampspillsaktige mekanikken blandet med farten og kaoset til en bullet hell-tittel. Det er krevende, men det har sine øyeblikk og viser mye potensial. Med den komplekse mekanikken som gir spilleren stor handlefrihet hvis han eller hun mestrer den, det punkede lydsporet som passer perfekt til handlingen og temaet, og roguelike-systemene som er straffende, men samtidig gir mange valgmuligheter, har Helskate en lys fremtid. Det vil bare ikke være for alle, og det er helt greit.