Helsmiths of Hashut får litt bullish støtte i nye Age of Sigmar-avsløringer

Akkurat nå, hvis du vil få tak i noen onde Duardin, så er det beste alternativet Helsmiths of Hashut Army Set. Games Workshop har imidlertid nettopp avslørt noen nye miniatyrer som kommer til serien som vil hjelpe deg med å fylle ut hæren din av demonbindende dverger.

Enhetene som er tilgjengelige i Army Set: Dominator Engine, Deathshrieker Rocket Battery, Infernal Cohort og War Despot, vil alle ha sine egne individuelle sett. De får også selskap av helt nye miniatyrer, som Daemonsmith, som kan settes sammen som en Ashen Elder, Bull Centaurs, Infernal Razers og Hobgrot Vandalz.

Nye terninger og Helsmiths of Hashut Codex er også tilgjengelig for kjøp, og i spissen for hæren rir Urak Taar the First Daemonsmith inn i kamp på sin Infernal Taurus. Dette settet ser ut som et midtpunkt for enhver hylle, og kan også bygges som en Daemonsmith på Infernal Taurus hvis du tenker at du trenger mer enn en massiv metallokse å ta med i hæren din.

Alle disse modellene vil snart være tilgjengelige for bestilling, og vil hjelpe deg i din søken etter å dominere dødsriket for Hashut. Sjekk ut hele listen over forhåndsbestillinger her.

