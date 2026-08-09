Helt uventet har den første utvidelsen til « Reanimal blitt lansert

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På THQ Nordic Showcase 2026 har Tarsier Studios overraskende lansert den første utvidelsen til Reanimal.

Den nye utvidelsen introduserer et nytt kapittel og to helt nye karakterer, «The Soldier» og «The Prisoner», som må overleve i de krigsherjede gatene i et sted de en gang kjente. Sammen skal de utforske hittil usette områder i « Reanimal-universet og oppdage at selv om krig er et helvete, finnes det ting som er enda verre.

Reanimal: «The Prisoner» er den første av tre utvidelser til « Reanimal og er nå tilgjengelig på Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC, til en pris av 9,99 $/7,99 £. Hvis du har kjøpt « Reanimal-sesongpasset, er utvidelsen inkludert uten ekstra kostnad.