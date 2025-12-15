Heltene fra Hawkins forbereder seg på å redde verden fra Vecna i Stranger Things: Season 5, bind 2

HQ

Det var vanskelig å innfri de skyhøye forventningene fansen hadde til den siste sesongen av Stranger Things, men det ser ut til at både Duffer-brødrene, rollebesetningen og Netflix gir oss den episke avslutningen serien fortjente. Del 1, som for øyeblikket er tilgjengelig på Netflix, relanserte seriens popularitet til nivåene fra de tidlige sesongene, og leverte både et emosjonelt og actionfylt skuespill som var Hollywood-storfilmer verdig, i tillegg til en utmerket plot-twist-slutt som fylte oss med uvisshet. Og snart begynner andre del av denne siste historien.

Netflix har nettopp sluppet traileren til Stranger Things sesong 5 bind 2, der vi ser heltene i Hawkins forberede seg, hver gruppe på hver sin front, for det endelige angrepet på Vecna og for å avdekke mysteriet om selve eksistensen av Upside Down. Det fryktede ordet "død" begynner også å sveve i munnen på noen av karakterene, og kanskje Netflix subliminalt forbereder oss på et smertefullt og for tidlig farvel for noen av dem.

Stranger Things 5: Volume 2 har premiere 25. desember (eller 26. desember for oss i Europa, kl. 01:00 GMT/2:00 CET), med den store seriefinalen 31. desember (1. januar kl. 01:00 GMT/2:00 CET, hvis du bor i Europa).

Er du klar til å ta farvel med Stranger Things?