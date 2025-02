"Helvete kommer til å bryte ut": Trump setter frist for Hamas til å løslate gislene, ellers får det konsekvenser

HQ

President Donald Trump har stilt et ultimatum til Hamas med krav om umiddelbar løslatelse av alle israelske gisler innen lørdag kl. 12.00, og advarer om at det vil få alvorlige konsekvenser dersom Hamas ikke etterkommer kravet. I en tale fra Det ovale kontor, mens han undertegnet presidentordrer, erklærte Trump at dersom gislene ikke blir løslatt innen fristen, "kommer helvete til å bryte ut".

Han insisterte på at løslatelsen må omfatte "dem alle, ikke dryppvis, ikke to og én og tre og fire og to". Selv om han erkjente at Israel har det siste ordet når det gjelder våpenhvilen, gjorde han det klart at dersom Hamas ikke overholder den, vil han "kansellere den, og da er alt håp ute". Hans uttalelser bidrar til ytterligere usikkerhet i en allerede skjør situasjon, ettersom Hamas har utsatt flere gissel-løslatelser med henvisning til påståtte israelske brudd på våpenhvilen.

I mellomtiden fortsetter Trumps mer omfattende plan om å ta "eierskap" til Gaza og flytte palestinerne permanent, noe som vekker internasjonal fordømmelse, og Jordans kong Abdullah er innstilt på å konfrontere ham i Washington om saken. Noen medlemmer av Trumps egen administrasjon har forsøkt å myke opp uttalelsene hans, men presidenten står urokkelig fast på sin visjon. Foreløpig gjenstår det å se om Hamas vil reagere på Trumps tidsfrist - eller om "helvete kommer til å bryte ut".