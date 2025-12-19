Hemmelig presentasjon skaper spenning for Starfields fremtid

HQ

Vi vet allerede at Bethesda jobber med nytt innhold for Starfield, men vi har ikke fått ytterligere informasjon om det. Studioet har også ved flere anledninger antydet at de har flere ting på gang for sitt rom-RPG, og det går rykter om at det vil bli utgitt for PlayStation 5 og Switch 2.

Nå rapporterer flere kilder at noe er på gang, og Starfield News hevder at en hemmelig presentasjon nylig har imponert deltakerne :

"En visning bak lukkede dører av kommende #Starfield innhold fant sted nylig, noe som gjorde de som deltok veldig begeistret for spillets fremtid."

Windows Central-redaktør Jez Corden sier at han har hørt lignende informasjon, og det ser ut til at en ganske betydelig oppdatering til Starfield er i arbeid. Tilsynelatende vil den ikke være helt på nivå med behandlingen Cyberpunk 2077 fikk, men sammenligningen viser likevel at vi kan ha noe virkelig spennende å se frem til neste år.