Hemmeligheten bak at Ciri blir en Witcher i The Witcher 4 ligger i den nye medaljongen hennes

HQ

Ciri var alltid det opplagte valget som hovedperson i The Witcher 4. Geralt hadde for lengst lagt stål- og sølvsverdene på hylla i Blood & Wine DLC til The Witcher 3: Wild Hunt, og hvis du fikk med deg den gode slutten på hovedspillet, vet du at han lærte opp Ciri som sin protesjé kort tid etter at historien var avsluttet.

Eller, mer nøyaktig, Geralt fortsatte opplæringen han ga Ciri i Kaer Morhen i bøkene. Ikke bare ønsker Ciri å følge i adoptivfarens fotspor i spillet, men fra Sapkowskis originalverk er det tydelig at hun har ambisjoner om å bli en Witcher. Så selv om det var litt kontroversielt å velge Ciri på premieren av The Witcher 4 trailer, forstår stort sett alle som faktisk har spilt spillene at dette er den logiske ruten for CD Projekt Red å gå i. Det vil si, bortsett fra en liten hindring.

HQ

Som vi vet, er det bare menn som kan bli Witchers i universet, ettersom det bare er gutter som kan overleve Trials of the Grasses. Det betyr at selv med kreftene sine til å bøye tid og rom, burde Ciri teoretisk sett ikke ha de dyriske øynene og tegnene som vi ser i traileren. CD Projekt Red har imidlertid fortalt oss at de allerede vet nøyaktig hvordan Ciri blir en Witcher for å komme over dette lille hinderet, og jeg tror at det hele har med medaljongen å gjøre.

Dette er en annonse:

Vel, duh? Selvsagt er det medaljongen, det er symbolet på at hun er en Witcher. Ja, jeg vet det, men jeg snakker mer om hva medaljongen betyr. Nærmere bestemt det faktum at Ciri ikke lenger bærer Katteskolens medaljong rundt halsen, men i stedet Gaupeskolens medaljong. Lynx-skolen er ikke en kanonskole, men den ble opprettet før The Witcher 4 i fanfiction. Så langt historien går, er Lynx-skolen grunnlagt av Lambert, Keira Metz og noen få andre medlemmer av den tidligere Katteskolen. I bunn og grunn er Lynx-skolen bare Katteskolen i ny drakt, med tunge reformer av Lambert og Keira.

Hva har dette med Ciri å gjøre? Vel, som nevnt bar hun allerede en medaljong fra Katteskolen, og hun er kjent med Lambert, så det er mer enn mulig at hun, nå som Geralt har trukket seg tilbake og Ulveskolen stort sett er forlatt etter Vesemirs død, har søkt seg til Gaupeskolen for å gjøre seg selv til en fullverdig Witcher. Denne forklaringen ville også hjelpe oss over kneika med at kvinner ikke kan bli hekser, ettersom forskning fra Manticore-skolen gjorde det mulig for kvinner å bestå gressets prøvelser, og Lynx-skolen var den andre skolen som tillot kvinner å bli hekser.

HQ

Når man legger to og to sammen, begynner det å gi mening hvordan historien ganske enkelt kan forklare Ciris vei til å bli en hekser. Nå er det kanskje ikke slik at CD Projekt Red ville bruke denne fanon i sin helhet, men fra utseendet til School of the Lynx er det tydelig at det er en inspirasjon. I alle fall, siden dette er starten på Ciris reise som en Witcher, er det sannsynlig at vi ikke vil bli kastet inn i det punktet der hun mestrer alle aspekter ved å være en monsterdræper. I den samme fanfiksjonen som School of the Lynx kommer fra, ser vi dessuten en ny sfærekonjunksjon (mye større enn den på slutten av The Witcher 3), som krever mange nye hekser for å hjelpe til med å drepe de mange monstrene i verden. Derfor gir det igjen mening hvorfor en ny, kvinnelig Witcher som Ciri ikke bare kommer til å bli presset inn, men vil føles som en naturlig løsning på et av Witcher-verdenens nye problemer.

Dette er en annonse:

Witcher-spillene er til syvende og sist bare fan-fiction, men det er veldig god fan-fiction, som for det meste viser en enorm respekt for kildematerialet. Så hvis du er redd for at CD Projekt Red skal droppe historien helt for å gjøre Ciri til en Witcher, kan du roe ned frykten, for det er mange måter dette kan fungere på i universet. Personlig, hvis jeg var Ciri, ville jeg ikke ønsket å gå gjennom alle smertene i Trials of the Grasses og ville holdt meg til mine fantastiske rom- og tidskrefter. Vi så jo alle hva den modifiserte versjonen av Prøvene gjorde med UMA.