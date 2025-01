Hemmeligheter bobler opp til overflaten i Yellowjackets' tredje sesong

HQ

Vi har ventet spent på å fortsette historien om Yellowjackets, som etter en opprivende og ofte foruroligende andre sesong, snart kommer tilbake til SkyShowtime.

De neste episodene fortsetter etter Natalies sjokkerende død, og de overlevende i nåtiden blir tvunget til å konfrontere hemmeligheter som det var bedre å holde skjult, mens de overlevende tenåringene i fortiden må takle en helt brutal vinter.

Synopsis i sin helhet gir litt ekstra detaljer: "The Yellowjackets fortsetter å kjempe for å overleve etter en brutal vinter i The Wilderness. I nåtiden, fortsatt preget av Natalies død, tvinges de overlevende til å avdekke hemmeligheter de trodde var begravd for godt."

Yellowjackets: Sesong 3 begynner å strømme på Paramount+ på ukentlig basis fra 14. februar, og du kan se den nyeste traileren for serien nedenfor.