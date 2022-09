Heng med oss i siste del av vår World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic-turné i dag

HQ

I løpet av de siste ukene har vi vært vert for en rekke World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic-sendinger, og invitert en rekke kjendiser og influencere til å ta en rundtur i Northrend sammen med oss i forkant av lanseringen (eller rettere sagt relanseringen) av den elskede utvidelsen.

Med Wrath of the Lich King Classic nå ute, avslutter vi denne nordiske turneen med en siste sending, der vi slår oss sammen med streameren Sjeletyven, Johnni Gade og Vikings-skuespillerinne Alicia Agneson.

Du kan se denne sendingen på GR Live-side fra kl. 16.00, hvor vi hopper inn i et par timer med Wrath of the Lich King Classic.

Og nå som vår nordiske turné nærmer seg slutten, ikke glem å ta quizen vår for en sjanse til å vinne kule premier, og se våre tidligere stjernespekkede sendinger også. Du kan finne alt dette her.