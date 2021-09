Heng med oss på en spesiell GR Live med Unity-tema senere i dag

HQ

For noen uker siden publiserte vi noen spesielle artikler og videoer der vi dykket dypere ned i de mange tjenestene og systemene Unity har å tilby som gjør det til mer enn en spillmotor. Vi utforsket funksjonene som hjelper utviklere med å skape spill, sjekket ut støttetjenestene som er på plass for å hjelpe der det er mulig, dykket inn i matchmaking-systemene som er innebygd i Unity, og undersøkte til og med prosedyrer etter lansering og hva Unity gjør for å hjelpe en skaper å generere inntekter fra sine produkter. Du kan ta en titt på vår komplette Unity-underside hvor vi går nærmere inn på alt dette her.

For å følge opp dette kjører vi en spesiell, lengre, GR Live-stream senere i dag, hvor vi skal spille tre forskjellige Unity-utviklede spill, med noen få gjesteopptredener fra utviklerne bak dem. Du kan forvente masse prat om hvordan Unity lot disse utviklerne bringe deres prosjekter til liv, samt litt kommentert gameplay.

For å sikre at du får med deg alt sammen går vi live til vanlig tid klokken 16 og streamer denne gangen i tre timer. Du er hjertelig velkommen til vår GR Live-side når vi setter i gang. De tre spillene vi skal sjekke ut er Len's Island, The Lightbringer og Return to Nangrim. Timeplan finner du nedenfor,

16:00-17:00 Len's Island

17:00-18:00 - The Lightbringer

18:00-19:00 - Return to Nangrim