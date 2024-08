Henry Cavill ble syk av sigarrøyk under innspillingen Deadpool & Wolverine

HQ

*Spoilere for Deadpool & Wolverine ligger foran. Du er advart.

Under Deadpool & Wolverine drar Deadpool på leting gjennom multiverset for å prøve å finne en Wolverine han kan slå seg sammen med. Dette fører til noen briljante utseende- og kostymeskift for Hugh Jackman, i tillegg til noen nikk til store tegneserier.

Vi får også se et første glimt av en annen Wolverine i levende live-action i denne sekvensen, da Henry Cavill gjør en sjokk-cameo i filmen. Cavill er bare der et øyeblikk, men det var nok til at fansen ville ha mer.

Cavills cameo kom imidlertid ikke uten en pris, da regissør Shawn Levy fortalte NY Times at Cavill tilbrakte hele innspillingsdagen med en sigar i munnen. "Jeg husker at jeg hørte dagen etter at Henry var dårlig i magen fordi han hadde inhalert sigarrøyk i åtte timer i strekk", sa Levy.

Ekte dedikasjon til håndverket sitt, altså. Vi får se om Cavill får sin skikkelige debut som Wolverine snart, eller om dette bare var en engangsforestilling.