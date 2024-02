Henry Cavill er ikke fan av sexscener

HQ

Det pågår en liten debatt om sexscener i filmverdenen i dag. Tidligere var de på moten, og filmskaperne brukte alle mulige metoder for å få inn mer sex i seriene og filmene sine (ta for eksempel Game of Thrones og bruken av "sexposition").

Den siste tiden har det imidlertid vært en del motforestillinger mot at folk gjør det skitne, og til og med noen store skuespillere lurer på hvor mange sexscener som er for mange. I en samtale med Josh Horowitz (ca. 16 minutter inn i filmen) sier Henry Cavill at han ikke er tilhenger av sexscener.

"Det finnes tilfeller der en sexscene faktisk er en fordel for filmen, og ikke bare for publikum, men jeg synes noen ganger at de brukes for mye i dag", sier han.

Når det gjelder hva som teller som "fordelaktig for en film", antar vi at det er opp til publikum. Oppenheimers sexscener har blitt heftig debattert de siste månedene, men det virker som om folk ikke lenger bare liker å se på sex for sexens skyld. De vil ha mer ut av underholdningen sin, og det vises.