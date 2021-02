Henry Cavill hinter til Mass Effect-film eller serie

Du ser på Annonser

Med roller som Superman, Sherlock Holmes og Geralt of Rivia er det ingen tvil om at Henry Cavill har blitt kjent for å innta roller som ikoniske figurer, og det kan virke som om en ny er på gang.

Den britiske skuespilleren har nemlig lagt ut følgende bilde og melding på Instagram-profilen sin.

Det ser kanskje ikke så spennende ut med første øyekast med mindre man er stor Cavill-fan, men det er enkelte ord og setninger som faktisk er lesbare. Med blant annet "Cerberus to take over", "Tali'Zorah", "Geth" og "The Reaper" bør det lyse en lamp hos Mass Effect-fansen. Faktisk virker det som om Cavill har tatt kopi av plot-delen i Mass Effect 3 sin Wikipedia-artikkel, så det virker sannelig som om vi ikke bare har et nytt Mass Effect-spill i vente med mindre han skal være med i det. Nå får vi bare vente og se om det er snakk om en film eller serie, hvem som står bak prosjektet og hvem i alle dager Cavill skal være.

Tusen takk til Gamepressure for tipset.