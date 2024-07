Henry Cavill-ledet Highlander-reboot skal filmes i januar

HQ

Etter at DC Extended Universe kollapset og Henry Cavill forlot rollen som Geralt of Rivia i Netflix' filmatisering av The Witcher, har han funnet flere måter å fylle fremtiden sin på. Den britiske skuespilleren har byttet ut Supermann-kappen med Space Marine rustning i en kommende Warhammer 40,000 filmatisering, og sølvsverdet Witcher med Highlanders skotske dirk, og når vi snakker om sistnevnte, har vi nå en idé om når filmen skal spilles inn.

Regissør Chad Stahelski (John Wick) har avslørt til Collider at den kommende filmen vil begynne produksjonen i januar i Skottland, noe som betyr at Cavill og resten av mannskapet utvilsomt må kle på seg noen ekstra lag for å starte innspillingen i den friske skotske vinteren.

"Vi begynner å filme i januar i Skottland, det er derfor jeg drar rett etter at jeg har dratt. Jeg drar til Skottland på mandag for å gjøre den siste rekognoseringen."

Det er foreløpig uklart når Highlander vil ha premiere, men det er rimelig å anta at en premiere i 2026 ligger i kortene.