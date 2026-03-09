Henry Cavill og Jake Gyllenhaal slår seg sammen med Guy Ritchie nok en gang for In the Grey

Guy Ritchies filmer får kanskje ikke den samme enorme publikumsoppslutningen som vi ser fra enkelte andre store filmskapere, men det ser ikke ut til å plage den engelske manusforfatteren/regissøren så lenge han fortsetter å lage den typen filmer han liker å lage. Vi sier dette fordi Ritchie snart er tilbake igjen, med en ny kinofilm der han gjenforenes med en håndfull av sine moderne favorittstjerner (nei, ikke Jason Statham denne gangen), nemlig Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Eiza Gonzalez.

Etter å ha jobbet med førstnevnte og sistnevnte senest i The Ministry of Ungentlemanly Warfare fra 2024, og Gyllenhaal i The Covenant fra 2023, bringer denne siste filmen trioen sammen for å spille hovedrollene som to utvinningsspesialister som beskytter en kvinnelig eliteforhandler. Vi trenger sannsynligvis ikke å gå mye lenger for å legge ut handlingen i filmen kjent som In the Grey, men hvis du søker etter ekstra dybde, kan du se den offisielle synopsis nedenfor.

"In The Grey følger et hemmelig team av eliteagenter som lever i de globale skyggene, like komfortable med å utøve makt og innflytelse som de er med automatvåpen og høyeksplosiver. Når en hensynsløs despot stjeler en milliardformue, blir teamet sendt ut for å stjele den tilbake på det som for alle andre ville vært et selvmordsoppdrag. Det som begynner som et umulig kupp, blir mye verre og utvikler seg til en altomfattende krig om strategi, bedrag og overlevelse."

Utover dette vet vi at In the Grey har kinopremiere 15. mai, og hvis du vil ha en forsmak på hva den vil by på, kan du se den første fulle traileren for filmen nedenfor.