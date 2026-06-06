Henry Cavill og Kevin Hart går sammen om Netflix' spionkomedie

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Henry Cavill har landet enda en stor filmrolle. Ifølge rapporter vil den britiske skuespilleren ta på seg en av hovedrollene i en kommende Netflix-actionkomedie, der han får selskap på skjermen av Kevin Hart.

Filmen beskrives som en spionhistorie med elementer av både action og humor. Tidligere Charlie's Angels-veteraner er med på produksjonen. Detaljer om handlingen holdes foreløpig hemmelig, men prosjektet markerer nok en høyprofilert satsing for Netflix i sjangeren. Vi vet ennå ikke når filmen vil ha premiere.