Henry Cavill-skade tvinger Highlander-reboot til å stanse produksjonen

Nok en forsinkelse har rammet den allerede skjebnesvangre produksjonen av Highlander-rebooten. Ifølge Deadline ble Henry Cavill skadet under trening til filmen, noe som fikk Amazon og MGM til å sette hele innspillingen på pause. Alvorlighetsgraden av skaden er ikke offentliggjort, men den umiddelbare konsekvensen er klar: kameraene som skulle begynne å rulle i september, vil forbli inaktive inntil videre.

Regissør Chad Stahelski, mest kjent for John Wick-filmene, har aldri satt noen offisiell lanseringsdato. Tidlige rykter i bransjen pekte på 2026, men Stahelski foreslo senere at 2027 - eller til og med 2028 - var mer realistisk. Nå, med Cavills tilbakeslag og en utsatt produksjonsplan, vil ventetiden sannsynligvis strekke seg enda lenger. Ryktene antyder nå at innspillingen kanskje ikke starter før tidligst tidlig neste år.

Originalfilmen fra 1986, regissert av Russell Mulcahy og med Christopher Lambert og Sean Connery i hovedrollene, ble en kultklassiker med sine tidsspennende slag og udødelige krigere. Stahelski lover at hans versjon vil utspille seg i dagens New York og Hong Kong, med Cavill i rollen som en 500 år gammel sverdmester.

Manuskriptet, som er skrevet av Michael Finch, kan skryte av en tung rollebesetning med blant andre Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela og Max Zhang. Hvis alt går bra, kan resultatet bli et episk eventyr - når Cavill blir helt frisk igjen.