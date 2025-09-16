HQ

Midt i høstens galskap er det lett å overse noen av de mer finurlige og mindre indiespillene som gjør sin ankomst. Riktignok kan dette skyldes mangel på tid, ettersom all ledig plass blir spist opp av AAA-giganter og lignende. Det er på grunn av dette at Lululu Entertainment's Henry Halfhead kan være verdt å holde øye med, da dette er en uvanlig, kort og enkel indietittel som er perfekt for alle som ønsker å slappe av og bare generelt slappe av med et spill som ber veldig lite fra spillerne sine.

Ideen bak Henry Halfhead er faktisk veldig enkel. Det er en historie som strekker seg over hele livet og følger en karakter som bokstavelig talt er et halvt hode, men som har en bemerkelsesverdig evne til å ta bolig i et hvilket som helst objekt han ønsker. Med dette i tankene begynner historien i Henrys spedbarnstid, der han som baby blir en flytende uro, lager nydelige melodier på en xylofon, bygger tårn ved å stable klosser, og så videre. Det er egentlig ikke noe iboende mål med spillet, det handler mer om å være kreativ og tulle rundt i sandkassen, teste hva som kan gjøres og hva som ikke kan gjøres, og alt dette fører til et spill som er så sunt som det kan bli.

Og denne ideen er fanget opp gjennom hele Henry Halfhead. Etter spedbarnsalderen går vi over til barndommen, hvor vi ser hvordan Henry passer inn på skolen og hvordan hans nysgjerrige natur til slutt fører til at han blir litt av en plage. Dette er viktig å merke seg fordi det er en forløper for hvordan resten av historien utvikler seg, og hvordan Henry stadig formes til å bli mer og mer moden, mindre og mindre barnslig, og etter hvert mister sin nysgjerrighet til fordel for å bli pålitelig. Vi ser hva som skjer når arbeidet blir Henrys liv, og hvordan identiteten hans kollapser når ensformigheten og rutinen overvelder alt annet, før Henry bestemmer seg for å gjøre en forandring, omfavner sin nysgjerrige natur igjen og finner glede og takknemlighet i de små tingene i livet.

Denne bølgen av endringer gjennom Henrys liv, fra barndom til alderdom, er hele ideen med spillet, og det er også slik det presenteres i spillet, der du når Henry er mest nysgjerrig, finner de mer ekstravagante og brede sandkassene med alle slags unike og morsomme aktiviteter som du kan fullføre helt og holdent hvis du vil. På samme måte er det praktisk talt ingen sandkasse når Henry er på høyden av middelalderen, der han er uatskillelig fra jobben sin, og det er en fascinerende og enkel satire over livet generelt, en satire som er lett å kjenne seg igjen i.

Så premisset og til og med den nydelige historien fungerer, spesielt i de par timene som Henry Halfhead varer hvis du strekker den ut. Spørsmålet er om spillopplevelsen matcher det. Det fungerer rett og slett godt nok for et så kort spill, men hadde det vært lenger, ville du som spiller vært på jakt etter mer. Ideen om å kunne bebo ulike gjenstander er morsom og unik, men typisk nok er det ikke mye dybde i mange av gjenstandene, og når det kommer til et mer komplekst mål - for eksempel å lage spaghetti bolognese - er mekanikken og kontrollsuiten litt plagsom å mestre. Igjen, det er akkurat enkelt nok til å fungere, men noe litt mer utfordrende eller et marginalt lengre spill, og det ville være merkbare sprekker i rustningen som Lululu har smidd.

Men når man ser på Henry Halfhead som det er, som et spill du kan få tak i for betydelig mindre enn du kan leie en ny film hjemme for, er det mye å sette pris på her. Det er enkelt, søtt, søtt, søtt, unikt og sunt, og noen ganger midt i kaoset og støyen av actionspill, rollespill og førstepersons skytespill som vi ofte ser om høsten, er noe herlig og enkelt alt du trenger.