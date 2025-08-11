Henry Halfhead lanseres på PC, Switch og PS5 i september

HQ

Utvikleren Lululu Entertainment har avslørt at de har til hensikt å lansere det finurlige sandkasseeventyrspillet Henry Halfhead så snart som i september. Spillet kommer til PC, PS5 og Nintendo Switch (1, men ikke 2), og debuterer 16. september, alt til en prislapp på $ 12.99, med 25% rabatt som også tilbys ved lanseringen.

For de som ikke er klar over hva Henry Halfhead handler om, dreier dette spillet seg om en karakter som har evnen til å endre seg til ethvert objekt innen rekkevidde. Det ser tittelen Henry gå om sin daglige virksomhet, alt mens han bruker denne utrolige evnen, og ser en forteller humoristisk kommentere det som skjer underveis.

Med over 250 forskjellige objekter å forvandle seg til og til og med støtte for lokalt samarbeid, kommenterte medgrunnlegger, kunstner og spilldesigner Tim Bürge denne kunngjøringen med følgende.

"Vi er veldig glade for at folk kan spille Henry Halfhead så snart. Vi har brukt fire år med Henry, laget massevis av spillbare objekter og finpusset på historien. Vi håper at folk liker tiden med Henry like mye som vi elsket å skape dette spillet!"

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor.