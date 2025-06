Her er 15 eksklusive skjermbilder fra Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Du kan nå lese Jonas' Nintendo Switch 2 Welcome Tour -anmeldelse under arbeid her, men hvis du var ute etter mer visuell informasjon før lanseringen om mindre enn to dager, kan du også glede deg over vårt splitter nye skjermbildegalleri fra forhåndsvisningsfasen, inkludert både 8 bilder fra Nintendos materiale og våre egne 15 skjermbilder (riktignok på spansk) nedenfor.

De fremhever alle de forskjellige delene og til og med tilbehøret til konsollen du vil få besøke og lære om når du utforsker den utstillingslignende tittelen som en miniatyrkompis, inkludert tekniske demoer, minispill, trivia-spotter og mer.

Og nå våre egne Nintendo Switch 2 Welcome Tour skjermbilder