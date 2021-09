Her er alle 20 kart i Call of Duty: Vanguard

HQ

Call of Duty: Vanguard later til å bli et ganske stort spill. Ikke bare er det en komplett singleplayer-kampanje, det er også en dedikert Zombies-del og ganske mange multiplayer-baner også.

Og sistnevnte vet vi nå litt mer om, for samtlige 20 kart som kommer til å være en del av spillet ved lanseringen i november har nå blitt lekket gjennom datamining. Det er flere nysgjerrige fans som har funnet dem og delt dem via Reddit.

Du kan se listen nedenfor, som byr på alminnelige kart, Zombies-kart og Champions Hill-baner også.