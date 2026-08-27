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Stage Tour

Her er alle de 45 sangene som er bekreftet for Stage Tour

Guitar Hero og Rock Band får en åndelig nystart akkurat i tide til jul, med en svært imponerende sangliste.

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Forleden rapporterte vi at « Stage Tour, den kommende åndelige nyutgivelsen av «Guitar Hero» og «Rock Band», har premiere 10. desember, slik at vi kan rocke oss inn i julen. 25 sanger var allerede annonsert, men akkurat i tide til Gamescom har ytterligere 20 spor nå blitt avslørt.

Her er alle sangene som er kunngjort



  • Avril Lavigne – Bite Me

  • Babymetal & Electric Callboy – Ratatata

  • Bad Omens – Just Pretend

  • Beast in Black – Blind and Frozen

  • Billy Talent – Red Flag

  • Black Eyed Peas – Pump It

  • Blink-182 – More Than You Know

  • Castle Rat – Siren

  • Def Leppard – Photograph

  • Duran Duran – Rio

  • Ed Sheeran med Bring Me the Horizon – Bad Habits

  • Extreme – Get the Funk Out

  • Fall Out Boy – Heartbreak Feels So Good

  • Genesis – Land of Confusion

  • Ghost – Square Hammer

  • Good Kid – Mimi's Delivery Service

  • Honey Revenge – Airhead

  • Jeff Buckley – Grace

  • Jfarrari – The Unknowing

  • Mammoth – The End

  • Mastodon – The Motherload

  • Megadeth – Tornado of Souls

  • Metallica – Lux Æterna

  • Muse – Starlight

  • Mötley Crüe – Kickstart My Heart

  • Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl

  • Paramore – For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic

  • Radiohead – Just

  • Red Hot Chili Peppers – Dani California

  • Rise Against – Broken Dreams, Inc.

  • Slipknot – Psychosocial

  • Smash Mouth – All Star

  • Spacehog – In the Meantime

  • Static-X – Terminator Oscillator

  • Tenacious D – ...Baby One More Time

  • The Clash – I Fought the Law

  • The Cure – Just Like Heaven

  • The Darkness – I Believe in a Thing Called Love

  • The Long Faces – Jane!

  • The Paradox – Do Me Like That

  • The Rolling Stones – In the Stars

  • Walk the Moon – Shut Up and Dance

  • Weezer – Island in the Sun

  • Wheatus – Teenage Dirtbag

  • ZZ Top – Sharp Dressed Man

Utviklerne minner oss også om at dette ikke engang er halvparten av alle sangene som vil være inkludert i det endelige spillet, så vi vil definitivt ha grunn til å ta opp dette temaet igjen senere.

Stage Tour

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