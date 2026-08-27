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Stage Tour
Her er alle de 45 sangene som er bekreftet for Stage Tour
Guitar Hero og Rock Band får en åndelig nystart akkurat i tide til jul, med en svært imponerende sangliste.
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Forleden rapporterte vi at « Stage Tour, den kommende åndelige nyutgivelsen av «Guitar Hero» og «Rock Band», har premiere 10. desember, slik at vi kan rocke oss inn i julen. 25 sanger var allerede annonsert, men akkurat i tide til Gamescom har ytterligere 20 spor nå blitt avslørt.
Her er alle sangene som er kunngjort
- Avril Lavigne – Bite Me
- Babymetal & Electric Callboy – Ratatata
- Bad Omens – Just Pretend
- Beast in Black – Blind and Frozen
- Billy Talent – Red Flag
- Black Eyed Peas – Pump It
- Blink-182 – More Than You Know
- Castle Rat – Siren
- Def Leppard – Photograph
- Duran Duran – Rio
- Ed Sheeran med Bring Me the Horizon – Bad Habits
- Extreme – Get the Funk Out
- Fall Out Boy – Heartbreak Feels So Good
- Genesis – Land of Confusion
- Ghost – Square Hammer
- Good Kid – Mimi's Delivery Service
- Honey Revenge – Airhead
- Jeff Buckley – Grace
- Jfarrari – The Unknowing
- Mammoth – The End
- Mastodon – The Motherload
- Megadeth – Tornado of Souls
- Metallica – Lux Æterna
- Muse – Starlight
- Mötley Crüe – Kickstart My Heart
- Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl
- Paramore – For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic
- Radiohead – Just
- Red Hot Chili Peppers – Dani California
- Rise Against – Broken Dreams, Inc.
- Slipknot – Psychosocial
- Smash Mouth – All Star
- Spacehog – In the Meantime
- Static-X – Terminator Oscillator
- Tenacious D – ...Baby One More Time
- The Clash – I Fought the Law
- The Cure – Just Like Heaven
- The Darkness – I Believe in a Thing Called Love
- The Long Faces – Jane!
- The Paradox – Do Me Like That
- The Rolling Stones – In the Stars
- Walk the Moon – Shut Up and Dance
- Weezer – Island in the Sun
- Wheatus – Teenage Dirtbag
- ZZ Top – Sharp Dressed Man
Utviklerne minner oss også om at dette ikke engang er halvparten av alle sangene som vil være inkludert i det endelige spillet, så vi vil definitivt ha grunn til å ta opp dette temaet igjen senere.