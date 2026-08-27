Her er alle de 45 sangene som er bekreftet for Stage Tour

HQ

Forleden rapporterte vi at « Stage Tour, den kommende åndelige nyutgivelsen av «Guitar Hero» og «Rock Band», har premiere 10. desember, slik at vi kan rocke oss inn i julen. 25 sanger var allerede annonsert, men akkurat i tide til Gamescom har ytterligere 20 spor nå blitt avslørt.

Her er alle sangene som er kunngjort



Avril Lavigne – Bite Me

– Bite Me

Babymetal & Electric Callboy – Ratatata

– Ratatata

Bad Omens – Just Pretend

– Just Pretend

Beast in Black – Blind and Frozen

– Blind and Frozen

Billy Talent – Red Flag

– Red Flag

Black Eyed Peas – Pump It

– Pump It

Blink-182 – More Than You Know

– More Than You Know

Castle Rat – Siren

– Siren

Def Leppard – Photograph

– Photograph

Duran Duran – Rio

– Rio

Ed Sheeran med Bring Me the Horizon – Bad Habits

– Bad Habits

Extreme – Get the Funk Out

– Get the Funk Out

Fall Out Boy – Heartbreak Feels So Good

– Heartbreak Feels So Good

Genesis – Land of Confusion

– Land of Confusion

Ghost – Square Hammer

– Square Hammer

Good Kid – Mimi's Delivery Service

– Mimi's Delivery Service

Honey Revenge – Airhead

– Airhead

Jeff Buckley – Grace

– Grace

Jfarrari – The Unknowing

– The Unknowing

Mammoth – The End

– The End

Mastodon – The Motherload

– The Motherload

Megadeth – Tornado of Souls

– Tornado of Souls

Metallica – Lux Æterna

– Lux Æterna

Muse – Starlight

– Starlight

Mötley Crüe – Kickstart My Heart

– Kickstart My Heart

Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl

– Ballad of a Homeschooled Girl

Paramore – For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic

– For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic

Radiohead – Just

– Just

Red Hot Chili Peppers – Dani California

– Dani California

Rise Against – Broken Dreams, Inc.

– Broken Dreams, Inc.

Slipknot – Psychosocial

– Psychosocial

Smash Mouth – All Star

– All Star

Spacehog – In the Meantime

– In the Meantime

Static-X – Terminator Oscillator

– Terminator Oscillator

Tenacious D – ...Baby One More Time

– ...Baby One More Time

The Clash – I Fought the Law

– I Fought the Law

The Cure – Just Like Heaven

– Just Like Heaven

The Darkness – I Believe in a Thing Called Love

– I Believe in a Thing Called Love

The Long Faces – Jane!

– Jane!

The Paradox – Do Me Like That

– Do Me Like That

The Rolling Stones – In the Stars

– In the Stars

Walk the Moon – Shut Up and Dance

– Shut Up and Dance

Weezer – Island in the Sun

– Island in the Sun

Wheatus – Teenage Dirtbag

– Teenage Dirtbag

ZZ Top – Sharp Dressed Man



Utviklerne minner oss også om at dette ikke engang er halvparten av alle sangene som vil være inkludert i det endelige spillet, så vi vil definitivt ha grunn til å ta opp dette temaet igjen senere.