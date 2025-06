Her er alle helteplakatene for Superman

HQ

Det er nå nøyaktig én måned og én uke til premieren på Superman, som er spådd å bli den mest suksessrike kinopremieren for en Superman -film noensinne. Det blir også startskuddet for det nye DC-universet (selv om det allerede tjuvstartet i desember med den animerte serien Creature Commandos), så det er mange Warner-byråkrater som håper på en sterk debut.

Nå har DC-filmsjef og regissør James Gunn delt filmplakatene av heltene - vi håper på skurkeplakater på et senere tidspunkt - via Threads. Vi har lagret dem for deg, og du kan sjekke dem ut nedenfor. Hvilken liker du best?

Superman & Krypto

Superman Robot #4 & Guy Gardner