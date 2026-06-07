Her er alle høydepunktene fra kveldens Xbox Games Showcase

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Xbox avslutter sommerens oppstilling av showcases (med mindre Nintendo ender opp med å stjele showet), og det har gjort det med litt av et smell. Selv om det er uro bak kulissene på grunn av en større omrokkering i ledelsen, og kanskje også en annen strategi, var kveldens show mildt sagt vilt.

Vi fikk nye trailere for Fable, Clockwork Revolution, og State of Decay 3, men det var også helt nye spill som Senua og Persona 6.

Du kan se samlingen av de største trailerne nedenfor.

Hva synes du om showet?

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Gears of War: E-Day sparker i gang et fullpakket showcase

Da Koalisjonen sa at dette var selve begynnelsen på den ikoniske konflikten, mente de det. Her har vi soldatene våre i sivile klær bare minutter etter at det hele starter. Det er ute 6. oktober, og det er eksklusivt for Xbox.

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Hayley Atwell spiller en sentral rolle i Fable

Fable kommer dessverre ikke ut før i 2027, muligens for å unngå Grand Theft Auto VI, men vi kan se at Hayley Atwell spiller en sentral rolle i spillet. Det kommer ut 23. februar.

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Halo: Combat Evolved har nytt innhold og kommer 28. juli

Ryktene viste seg å være sanne; Halo: Combat Evolved kommer til PS5, Xbox Series og PC 28. juni, sammen med nytt innhold.

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Resonance: A Plague Tale Legacy ankommer i august

Ja, det blir stadig travlere og travlere på sensommeren. Spillet lander 27. august.

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Persona 4 Revival har en ny rollebesetning og en lanseringsdato

Endelig fikk vi en skikkelig titt på Persona 4 Revival, en komplett nyinnspilling av klassikeren. Det blir ikke en "shadow drop" som mange hadde håpet, men den kommer ut i slutten av februar.

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State of Decay 3 har fått en gameplay-trailer og kommer i 2027

Nei, det var ikke plutselig en utgivelsesdato for State of Decay 3, men vi vet nå at det kommer til PS5 også, og at det skjer i 2027.

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Metro 2039 har fått et utgivelsesvindu

Vi har ventet veldig tålmodig på gameplay fra det kommende Metro 2039 etter at avsløringen i seg selv var litt lett på faktiske detaljer. Men nå har vi fått det, sammen med et løfte om lansering i februar, noe som teknisk sett er en liten forsinkelse.

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Koei Tecmo jobber offisielt med Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long fløy under radaren for mange, men det har blitt avslørt at det nå offisielt får en oppfølger fra Koei Tecmo, noe som ser ganske lovende ut.

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Et tredje Hellblade-spill med tittelen "Senua" kommer i 2027

Xbox har begynt å erte 2027, og det gjør det via et helt nytt Hellblade, som ser ut til å være langt mer kamporientert, og det kommer også til PS5. Det heter ganske enkelt "Senua", og du kan se det nedenfor.

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Doom: The Dark Ages får en stor utvidelse om en måned

Doom-historien er tydeligvis ikke over, og vi fortsetter med en stor utvidelse som fører fortellingen videre. Det beste er at den kommer allerede 7. juli, og du kan se traileren nedenfor.

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Crazy Taxi: World Tour har blitt offisielt avduket

Det er endelig på tide for Sega å bringe tilbake noen av sine klassiske IP-er, og vi er godt i gang med Crazy Taxi: World Tour, som skal lanseres neste år.

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Microsoft presenterer en spesiell gjennomsiktig Xbox Series X og kontroller

Den blir sannsynligvis umulig å få tak i, men i november får vi en Xbox Series X med en matchende kontroller i en fantastisk gjennomsiktig grønn farge til 25-årsjubileet. Fans vil garantert sikle over dette samlerobjektet.

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Magikere: Djevelens avtale

Først trodde vi det var Judas, men det viser seg at Focus Home Interactives Magicians: The Devil's Deal har en sterk stemning av både det og BioShock. Du kan ta en titt nedenfor.

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Valor Mortis får en utgivelsesdato

Vi har sett Valor Mortis en rekke ganger, men nå vet vi at det, som stort sett alle andre spill, kommer ut 24. september.

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Castlevania: Belmont's Curse har fått en utgivelsesdato

Vi har ventet ganske tålmodig på et nytt Castlevania, og nå har den siste delen fått en utgivelsesdato. Belmont's Curse lander nærmere bestemt 15. oktober, og det ser mildt sagt strålende ut.

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Persona 6 har endelig blitt avslørt

Så skjedde det. Etter det som føles som mange, mange års venting, har Atlus endelig bekreftet at Persona 6 eksisterer. De gjorde imidlertid ikke så mye mer enn det, siden vi ikke fikk se noe spill, ikke fikk noe utgivelsesvindu og ikke fikk vite noe mer om spillets faktiske handling eller karakterer.

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Spyro: A Realm Beyond har blitt avslørt

De fleste hadde nok gjettet at Toys for Bob jobbet med enten Crash Bandicoot eller Spyro, og det viste seg å være det siste. Det vi får er ikke en nyinnspilling, men et helt nytt spill i serien, og det kommer ut ganske snart.

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Clockwork Revolution er eksklusivt for Xbox og kommer ut neste år

Det viste seg at det ikke bare var Gears of War: E-Day som er eksklusivt til Xbox, men også Clockwork Revolution fra inXile. Det har imidlertid fått enda en vill gameplay-trailer, som viser hvor mye frihet du faktisk har. Og ja, det kommer ut i 2027.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 lukkes med DMZ

Det nye DMZ-segmentet avsluttet årets show, og for et opptog det viste seg å være. Det ser ut til å være en helt ny satsing, og beveger franchisen litt bort fra Battle Royale, og du kan se den nedenfor.