Her er alle karakterene i Nickelodeon All-Star Brawl

Nei, det er kanskje ikke engang i nærheten like mye hype rundt det nye Nickelodeon All-Star Brawl som det er rundt Super Smash Bros. Ultimate, men spillet har likevel fått overraskende mye oppmerksomhet. Dette er selvsagt fordi mange mennesker har et nørt forhold til Nickelodeons karakterer, fra Svampebob til Korra, fra Ninta Turtles til Rugrats-gjegen.

Nå har utgiveren GameMill Entertainment via en pressemelding avslørt alle karakterer som er med i spillet ved lanseringen som var tidligere denne uka, og disse er:



Oblina - from Aaahh!!! Real Monsters



Aang and Toph Beifong - from Avatar: The Last Airbender



CatDog - from CatDog



Danny Phantom - from Danny Phantom



Helga Pataki - from Hey Arnold!



Zim - from Invader Zim



Korra - from The Legend of Korra



Lincoln Loud and Lucy Loud - from The Loud House



Ren & Stimpy and Powdered Toast Man - from The Ren & Stimpy Show



Reptar - from Rugrats



SpongeBob SquarePants, Patrick Star and Sandy Cheeks - from SpongeBob SquarePants



Leonardo, Michelangelo and April O'Neil - from Teenage Mutant Ninja Turtles



Nigel Thornberry - from The Wild Thornberrys



Har du en favoritt?