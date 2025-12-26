Her er alle Nintendos nyinnspillinger sammenlignet med originalene

HQ

Remakes har sannsynligvis aldri vært mer populære enn de er akkurat nå, og det finnes ikke en stor utgiver som ikke har et eller annet prosjekt på gang, enten det er Halo: Campaign Evolved, Max Payne Remake, Splinter Cell Remake, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake eller The Witcher Remake.

Nintendo var et av de første selskapene som introduserte konseptet med nyinnspillinger da de lanserte Super Mario All-Stars i 1993, som inneholdt nyinnspillinger av de tre første spillene i Super Mario-serien samt Lost Levels (det japanske Super Mario Bros. 2), og siden den gang har de gitt ut nyinnspillinger ved flere anledninger.

Nå har den populære Nintendokanalen Nintendo Unity på YouTube satt sammen en video som gjennomgår alle Nintendos nyinnspillinger (ingen remastere eller mindre oppgraderinger) og sammenligner dem med originalene. Det er en heftig liste på over 40 titler som dekkes i løpet av 14 koselige, nostalgiske minutter. En perfekt video for juleferien, sjekk den ut nedenfor.