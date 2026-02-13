Her er alle overskriftene fra 2026s første State of Play

HQ

Det var et fullpakket show i går kveld da Sony avduket den første State of Play i 2026. God of War blir laget på nytt, Kena vender tilbake i et nytt spill, og vi fikk endelig gameplay fra Control Resonant.

Du finner de fleste av de relevante trailerne nedenfor, og la oss få vite hva du synes om showet.

State of Play begynner med avsløringen av Kena: Bridge of Spirits-oppfølgeren Scars of Kosmora

Ember Lab vender tilbake til sin særegne actioneventyrverden senere i år.

Ghost of Yoteis Legends-modus har en utgivelsesdato

Og du trenger ikke vente lenge.

Death Stranding 2: On the Beach lanseres 19. mars på PC

"Du måtte vente, hva?"

Bad Robot tilbyr et nytt blikk på den ville kampsandkassen i 4:Loop

Det ble avslørt på The Game Awards, og nå er Mike Booth tilbake.

Control Resonant får sin første spilltrailer

Vi suser rundt på et overnaturlig Manhattan i Remedys tankevekkende oppfølger.

Crimson Moon leverer middelaldersk Darksiders-lignende action i 2026

Utvikleren Probably Monsters dukket nettopp opp for å vise frem det actionfylte spillet.

Beast of Reincarnation får en utgivelsesdato

Det ser fortsatt ganske interessant ut og er en stor satsning for Pokémon-utvikleren Game Freak.

Neva: Prologue introduserer nye mekanikker og en opprinnelseshistorie for hovedspillet

DLC-en vil være tilgjengelig om en uke fra i dag.

Star Wars: Galactic Racer får ny spilltrailer

Det actionfylte racingspillet vil bli utgitt en gang i år.

En muskuløs kylling smadrer gjennom en slagmark i Kraftons nye fantasy-actionspill

Kylling Wukong? Kylling Kratos? Dynasty Chicken Warriors?

Rayman: 30th Anniversary Edition har blitt avslørt

Digital Eclipse gir Rayman en "digitalt museum"-behandling.

Dead or Alive 6 får en oppdatert versjon - og de jobber med den neste

Team Ninja hadde to overraskelser å dele.

Castlevania er tilbake med Belmonts forbannelse

Actiontittelen kommer til PS5 i 2026.

Silent Hill: Townfall får sin første gameplay-trailer

Det kommer ut i år!

Darwins paradoks lanseres 2. april

Og spillet får en Metal Gear-inspirert demo.

John Wick AAA-spill annonsert av Saber Interactive med første trailer

John Wick får et AAA-spill laget av Saber Interactive og Lionsgate.

Marvel Tokon: Fighting Souls lanseres i august

Noen få nye krigere, alle fra Unbreakable X-Men-teamet, har blitt avslørt.

Nyinnspilling av God of War-trilogien er under utvikling

God of War: Sons of Sparta er også ute nå!

Konami kunngjør nytt JRPG kalt Rev.Noir

Det ser ut til at Konami endelig er tilbake i sjangeren der de tidligere har skjemt oss bort med spill som Suikoden og Vandal Hearts.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 lanseres i august

For første gang vil Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots være tilgjengelig på andre plattformer enn PS3.

Ny spilltrailer viser hvordan Saros er enklere og annerledes enn Returnal

Lær mer om hvordan du kan forbedre karakteren din, komme tilbake til der du var, og mer hver gang du dør.