Her er alle overskriftene fra kveldens State of Play

Og dermed er nok en State of Play over. Fylt til randen med tredjeparter som nærmest sto i kø, ikke bare for å presentere spillene sine, men også for å kunngjøre utgivelsesdatoer. Nioh 3 ble overraskende avduket, 007 First Light fikk sin første trailer og Silent Hill f fikk en dato.

Det var et overraskende fullpakket show, og du kan se de største overskriftene nedenfor.

Lumines-serien gjør et overraskende comeback

Sony innledet State of Play med et overraskende glimt av et comeback for Lumines-serien, som offisielt kommer til høsten. Du kan se den kommende traileren nedenfor.

Pragmata får endelig en ny spilltrailer

Pragmata dukket endelig opp fra Capcoms arkiver under State of Play, og her får vi endelig en grundigere titt på spillet, samt et løfte om at det vil bli utgitt i 2026.

Romeo is a Dead Man er det neste spillet fra Suda51

Romeo is a Dead Man leverer Kojima-inspirert galskap i en ny trailer som virkelig blander vold og sci-fi - og det er et Suda51-spill, også!

Silent Hill f får spilltrailer og utgivelsesdato

Vi har ventet på et helt nytt Silent Hill-spill i veldig, veldig lang tid. Men nå skjer det endelig. Det ambisiøse og veldig annerledes Silent Hill f lander 25. september, og har fått sin første faktiske gameplay-trailer nedenfor.

Bloodstained: The Scarlet Engagement har blitt avslørt

Koji Igarashi er et av bransjens mest gjenkjennelige ansikter, og nå leverer han og studioet hans en fullblods oppfølger til deres siste store spill, Bloodstained.

Final Fantasy Tactics får endelig en remaster

De lover forbedret gameplay og mye mer, men du får også en klassisk versjon, som vil bli utgitt 30. september.

Baby Steps får en utgivelsesdato

Vi har sett det mildt sagt sprø Baby Steps flere ganger, men denne gangen har spillet endelig fått en utgivelsesdato. Du kan få tak i det 8. september.

Cairn kommer i november

Flere av oss i redaksjonen har ventet lenge, lenge på klatrespillet Cairn, men nå har spillet både en demo og en lanseringsdato. Det slippes 5. november, og du kan som nevnt prøve det allerede i dag.

Metal Gear Solid Delta får en ny spilltrailer

Vi visste allerede at det ville bli utgitt i august, men nå har vi en ny titt på spillet, som denne gangen fokuserer mer direkte på bosskampene, som er legendariske i seg selv. Du kan se den her.

Nioh 3 har blitt avslørt

Team Ninjas spillserie har vært veldig populær de siste årene, men det var likevel overraskende å se en tredje del dukke opp så plutselig. Men nå er det her, og det ser ut som noe fans av serien vil like.

Det spennende Tides of Tomorrow har fått en utgivelsesdato

Tides of Tomorrow lover en enorm, åpen verden med en historie formet av spillere som har opplevd historien før deg, og hvis valg deretter påvirker fortellingen din. Høres ambisiøst ut, ikke sant? Det lanseres 26. februar 2026.

PlayStation lanserer sin egen fightingstick

Prosjektet kalles for øyeblikket bare "Defiant", men det er en fightingstick designet og utgitt av Sony selv. Foreløpig kan du se en liten teaser nedenfor.

Sword of the Sea fra skaperen av Abzu har en utgivelsesdato

Endelig skjer det - den 18. august - og ikke bare det, men spillet lanseres direkte på PlayStation Plus!

Sea of Remnants er et helt nytt spill som virkelig ligner Sea of Thieves

Riktignok er det flere farger og et ekstra fokus på gal co-op, men det kommende Sea of Remnants, som kommer i 2026, er ganske likt Rares spill. Du kan se selv nedenfor.

Danske IOs 007 First Light har sluppet sin første trailer

Du spiller som en ung Bond i det som ser ut som et fartsfylt actioneventyr fra danske IO Interactive, men det som ikke er helt klart er hvor lineært det er sammenlignet med noe som Hitman. Du kan se selv nedenfor.

Ghost of Yotei får en skuffende kort teaser

Nei, det er ingen spilltrailer å vise, bare en kort teaser som avslører at spillet i stedet vil få et dedikert dypdykk i juli.

Marvel Tokon: Fighting Souls avsluttet State of Play

De talentfulle kampspilldesignerne hos Arc fikk muligheten til å avslutte sendingen med å avsløre et helt nytt japansk kampspill fylt til randen med Marvel-helter.