Her er alle overskriftene fra kveldens State of Play

Ryktene har svirret i ukevis, og etablerte insidere har i økende grad pekt på det samme vinduet for den neste State of Play.

Og nå er det over. Selvfølgelig var Saros i sentrum fra starten av, men det ble også mange lanseringsdatoer for det nye året, samt en første titt på Marvel's Wolverine.

Du kan se alle de store overskriftene nedenfor, og la oss få vite hva du synes om showet!

Saros får stor gameplay-trailer

Saros ble avslørt for en god stund siden med løftet om en stor spillpresentasjon i 2025, og nå har Housemarque levert. Ikke bare det, men det har fått en utgivelsesdato: 20. mars 2026. Spillet sparket i gang State of Play-presentasjonen, og du kan se videoen nedenfor.

Zero Parades kommer neste år

Zero Parades er det neste spillet fra ZA/UM, som har blitt tatt i stykker. Men det er fortsatt studioet som leverte Disco Elysium, og vi vet nå at det kommer i 2026.

Microsoft Flight Simulator kommer til PS5 i desember

Microsoft fortsetter å gi ut store Xbox-titler på PlayStation, og den neste blir Microsoft Flight Simulator 2024, som kommer 8. desember.

Battlefield 6 får en ny trailer med fokus på kampanjen

Battlefield 6 har mange ting å by på, og en av disse tingene er en gigantisk kampanje utviklet av blant andre Ripple Effect. Kampanjen har fått en trailer, som du kan se nedenfor.

Halloween: The Game får trailer og lanseringsdato

Michael Myers er tilbake, denne gangen i et asymmetrisk flerspiller-horrorspill der de overlevende må hjelpe hverandre med å flykte mens Michael Myers slakter så mange som mulig. Spillet slippes om... ja, et år, 8. september 2026.

Nioh 3 får en utgivelsesdato

Team Ninjas Soulslike har utviklet seg til å bli mye mer enn det. Spillet har nå en ny trailer og en utgivelsesdato. Det lander 6. februar.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered har blitt avslørt

Selv om serien har mange lojale fans, er det nok flere som husker de gode gamle dagene. Det tredje spillet i serien er fortsatt en favoritt, og dette blir nå remastret. Det slippes 19. mars.

Code Vein II får også en utgivelsesdato

Code Vein er et annet av de Souls-lignende spillene som fant sitt eget publikum, og nå kommer en oppfølger med en utgivelsesdato. Mer spesifikt vil den bli utgitt 30. januar.

Crimson Desert får både ny trailer og utgivelsesdato

Vi har lest mange forhåndsvisninger og sett mange trailere, men nå er det endelig på tide med en utgivelsesdato. Den er 19. mars 2026.

Sony presenterer nye høyttalere til PlayStation 5 og PC

Ja, det hadde vi ikke sett komme, men Sony har avduket nye høyttalere, to tykke høyttalere med plane drivere som kan kobles trådløst til en PC, Mac eller konsoll, og de fungerer til og med trådløst med Portal også. De er trådløse, men pakken inkluderer to dokker for lading, og de vil være tilgjengelige i 2026.

Marvel's Wolverine har en ny gameplay-trailer

Ja, ryktene var sanne. Marvel's Wolverine eksisterer, er spekket med mange Marvel-figurer og ser ganske bra ut. Insomniac sier at spillet vil bli utgitt høsten 2026, og du kan se et glimt av spillet nedenfor.

