Her er alle overskriftene fra kveldens State of Play

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Vi visste allerede at Marvels Wolverine ville spille en ganske sentral rolle i kveldens State of Play, men den var også fullpakket til randen med spennende avsløringer. Ikke bare var det en hel rekke fantastiske førstepartsavsløringer, fra Until Dawn 2 til et nytt God of War med Faye i hovedrollen, men det var også et hav av spill som fikk konkrete utgivelsesdatoer.

Control ResonantMed blant annet Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8: Wings of Theve , er en hel rekke spill satt til å lande i løpet av noen uker etter hverandre, alt i et forsøk på å unngå Grand Theft Auto VI.

Du kan se samlingen av de største trailerne nedenfor.

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Marvel's Wolverine får en fullpakket spillfremvisning

Vi visste at Marvel's Wolverine ville være hovedattraksjonen under kveldens show, men det var likevel spennende å se spillet i aksjon. Nedenfor kan du se den actionfylte spillfremvisningen, som er akkurat så blodig som du hadde håpet.

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Marvel Tokon Fighting Souls ser fortsatt vilt ut i ny trailer

Arc System Works vet hvordan man bygger spenning, og det gjorde de absolutt med den siste traileren for Sonys eksklusive kampspill, Marvel Tokon Fighting Souls. Traileren inneholder Magneto, Green Goblin og nye baner, og du kan se den her.

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Rayman Legends blir nyinnspilt som "Retold"

Det viser seg å være sant; Rayman Legends får en nyinnspilling med ny 3D-grafikk drevet av Snowdrop-grafikkmotoren. Det er også satt til utgivelse i oktober. Du kan sjekke det ut nedenfor.

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Bancho the Chef er en Dave the Diver-forløper

Ja, dette var det ingen som så komme. Bancho fra Dave the Diver er tilbake i en dedikert prequel som fokuserer mer direkte på matlaging. Den er under utvikling for PS5.

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Kemuri presenterer spennende samarbeidskamper fra Ikumi Nakamura

Spillet foregår i en Jujutsu Kaisen-aktig verden der du jakter på "yokai" sammen med venner. Det kommer i 2027, og du kan se det i aksjon nedenfor.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis har offisielt blitt forsinket

12. februar 2027; det er den offisielle datoen som markerer Lara Crofts comeback. Denne semi-remake av det første spillet i serien har fått en fantastisk gameplay-trailer, som du kan se nedenfor.

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The Lost Wild er ikke Jurassic Park, men det ser ut som det gjør

Vi trodde dette var Sabers kommende Jurassic Park spill, men nei, Great Ape Games og Annapurna lanserer i stedet et veldig Jurassic-inspirert The Lost Wild, og det ser ganske bra ut.

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Phantom Blade Zero får en trailer som hypet en annen trailer

Ja, Phantom Blade Zero skal fortsatt lanseres i september, men merkelig nok fikk spillet bare en kort teaser på State of Play, som imidlertid lovet en dypere titt senere på sommeren.

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No Rest for the Wicked kommer til konsoller i oktober

Og så har det endelig skjedd. Moon Studios' elskede action-RPG får sin 1.0-oppdatering, som sammenfaller med en PS5-lansering i oktober.

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Onimusha: Way of the Sword har endelig fått en utgivelsesdato

Nok et spill er satt til å bli utgitt før Grand Theft Auto VI. Onimusha: Way of the Sword lander offisielt 25. september, og du kan se den siste traileren nedenfor.

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Silent Hill Townfall har også fått en utgivelsesdato

Ja, dagen før Onimusha kommer, Silent Hill Townfall er satt til å ankomme i det som lover å være en travel høst før Grand Theft Auto VI ankommer. Du kan se spilltraileren nedenfor.

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Ace Combat 8: Wings of Theve kommer i oktober

Bandai Namco lanserer ikke akkurat nye Ace Combat-spill ofte, men det er en solid, lojal fanbase som står klar og venter når de gjør det. Nå gjør de seg klare til å lansere den åttende delen, som vi nå vet vil bli utgitt 2. oktober.

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Stuntman-serien er offisielt tilbake

Ja, Saber slutter aldri å overraske. Denne gangen gjør Stuntman comeback med et nytt spill kalt Hollywood.

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Ill er tilbake og ser blodig strålende ut

Vi har sett Ill et par ganger, og hver gang er det nesten for godt til å være sant. Men det ser ut til at spillet er satt til å lanseres i 2027, og på PS5 også. Du finner en veldig imponerende trailer nedenfor.

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Control Resonant kommer også i slutten av september

Det kommer til å bli en fullpakket høst, vi sier det hele tiden, men det er sant. Remedys kommende blockbuster lanseres også 24. september, på toppen av Townfall. Ta en titt nedenfor.

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Until Dawn 2 kommer i 2027

Nei, det er ikke Supermassive som leverer en ny Until Dawn, men snarere Firesprite, selv om formelen ellers ser ut til å være den samme. Nytt sted, nye karakterer, men samme fordømte premiss.

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God of War Laufey avslutter en vill State of Play

Sony Santa Monica stjal nettopp rampelyset fra stort sett alle med avsløringen av et nytt God of War, med undertittelen "Laufey". Mange av ryktene viste seg å være sanne, da dette er Faye som må prøve å kjempe seg tilbake til familien sin, men blir forhindret fra å gjøre det av en ... vel ... en blanding av mytologier. Vi aner ikke når den kommer ut, men du kan se den nedenfor.