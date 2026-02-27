Her er alle Pokémon vi fanget i avsløringstraileren for Pokémon Winds/Waves

HQ

Det er her, det er ekte, det er vakkert, det kommer ut i 2027... Nåvel, vi har fortsatt en mektig avsløringstrailer å kikke på for det nylig annonserte Pokémon Winds and Waves, som er det siste hovedspillet i serien.

Med en enorm, havbasert åpen verden å utforske er det også mange Pokémon å finne og fange. I stedet for den første traileren, gikk vi tilbake og prøvde å finne alle Pokémon som har blitt avslørt i spillet så langt. Uten videre, her er listen :



Pikachu



Gloom



Tropius



Wailord



Wailmer



Nymble



Taillow



Oddish



Tangela



Ledyba



Ledian



Slugma



Sizzlipede



Wingull



Krabby



Sandygast



Corsola



Mareanie



Tympole



Carnivine



Duskull



Browt (ny gressstarter)



Pombon (ny ildstarter)



Gecqua (ny vannstarter)



Toxapex



Lumineon



Jellicent/Frillish



Tynamo



Inkludert evolusjonen som ikke er nevnt for noen Pokémon på listen, ser det allerede ut til å være en ganske sterk startmengde. Bortsett fra våre nye startere, kjenner vi ikke engang noen av de regionale Pokémon for vår nye region ennå, så vi vil helt sikkert se mange gamle og nye skapninger fylle havene, øyene og andre miljøer i Pokémon Winds and Waves, som slippes på Switch 2 i 2027. Se om vi gikk glipp av noen Pokémon i traileren nedenfor.