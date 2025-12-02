nyheter
Octopath Traveler 0
Her er alle prestasjonene for Octopath Traveler 0
Listen vil være lik for troféjegere også, så sjekk dem alle ut.
HQ
Torsdag markerer lanseringen av Octopath Traveler 0, en frittstående prequel til de to tidligere utgitte eventyrene i serien, som tilsynelatende vil inneholde flere spilloverraskelser. Disse inkluderer gjenoppbygging av hjembyen Wishvale, som har blitt fullstendig ødelagt.
De tidligere spillene var ganske utfordrende for alle som ønsket å samle alle prestasjoner og trofeer, og det er ingen grunn til å tro at dette vil være noe annerledes. TrueAchievements har nå presentert hele listen over utfordringer, uten at de hemmelige prestasjonene er avslørt. Til tross for dette kan det være milde spoilere, og du finner alt nedenfor.
Prestasjonsliste for Octopath Traveler 0:
- En helt egen historie / Lås opp alle prestasjoner - 100
- First Break / Knus en fiende i kamp for første gang - 15
- Max Boost / Handle med maksimal boost for første gang - 15
- En ny ferdighet / Lær deg en ferdighet for første gang - 15
- Octopath Battler / Kjemp med åtte reisende i gruppen din for første gang - 15
- Flammebringerens ring / Få tak i ringen til Aelfric, Flammebringeren - 15
- Jegerinnens ring / Få ringen til Draefendi, Jegerinnen - 15
- Tordenklingens ring / Få ringen til Brand, tordenklingen - 15
- Tyveprinsens ring / Få ringen til Aeber, tyvenes prins - 15
- Scholarkingens ring / Få ringen til Alephan, Scholarkingen - 15
- Handelsmannens ring / Få ringen til Bifelgan, handelsmannen - 15
- Nådens dames ring / Få ringen til Sealticge, nådens dame - 15
- Den veldediges ring / Få ringen til Dohter, den veldedige - 15
- Hemmelig prestasjon / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 65
- Hemmelig prestasjon / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 65
- Den første konstruksjonen / Bygg en struktur for første gang - 15
- Den første invitasjonen / Inviter noen til å bo i Wishvale for første gang - 15
- The Tavern and Hub / Bygg en hub - 15
- Ferskdyrkede grønnsaker / Bygg åkre - 15
- En pålitelig kjøpmann / Bygg en butikk - 15
- En ny kirke / Bygg en kirke - 15
- Flammens snegler / Bygg den hellige flammens podium - 15
- Hemmelig prestasjon / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 15
- Hemmelig prestasjon / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 15
- For Wishvales fremtid / Hev byens nivå til maks - 65
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 65
- Job Master / Få alle sekundære jobber - 15
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 15
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 15
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 30
- Hard Hitter / Gjør minst 9 999 skader - 30
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 30
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 65
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 30
- Informert eventyrer / Få informasjon fra 200 byboere - 15
- A Special Kinship / Oppnå det høyeste vennskapsnivået med en følgesvenn - 15
- Secret Achievement / Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen - 65