Her er alle prestasjonene for Octopath Traveler 0

Torsdag markerer lanseringen av Octopath Traveler 0, en frittstående prequel til de to tidligere utgitte eventyrene i serien, som tilsynelatende vil inneholde flere spilloverraskelser. Disse inkluderer gjenoppbygging av hjembyen Wishvale, som har blitt fullstendig ødelagt.

De tidligere spillene var ganske utfordrende for alle som ønsket å samle alle prestasjoner og trofeer, og det er ingen grunn til å tro at dette vil være noe annerledes. TrueAchievements har nå presentert hele listen over utfordringer, uten at de hemmelige prestasjonene er avslørt. Til tross for dette kan det være milde spoilere, og du finner alt nedenfor.

Prestasjonsliste for Octopath Traveler 0: