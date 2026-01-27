Her er alle Virtual Boy-spillene som kommer til Switch og Switch 2

HQ

Som du sikkert vet, har Nintendo en skikkelig overraskelse i vente 17. februar. Da blir nemlig Virtual Boy utgitt på nytt, eller i hvert fall nesten. Den ble opprinnelig lansert i 1995, men solgte svært dårlig, sannsynligvis fordi den var en klumpete enhet som bare kunne vise spill i to farger (rød og svart), og som også ble rapportert å forårsake hodepine, rennende øyne og nakkesmerter etter bare kort tids spilling.

Virtual Boy solgte i mindre enn én million eksemplarer, og kom aldri til Europa før Nintendo trakk ut støpselet. Men den hadde likevel mange gode spill, og 3D-teknologien var forut for sin tid. Snart kan vi gjenoppleve disse via Switch Online + Expansion Pack, og for de som vil ha den fulle opplevelsen, er det mulig å kjøpe en Virtual Boy-lignende enhet (både en billig pappmodell og en dyrere kopi av originalen) som du kan sette Switch-enheten din i.

Nintendo har nå sluppet en ny trailer som viser hvilke spill vi kan se frem til, og det er et par overraskelser, ettersom Dragon Hopper og Zero Racer er inkludert. Hvis navnene ikke høres kjent ut, er du tilgitt - disse har aldri blitt offisielt utgitt før. Sjekk ut videoen nedenfor, og under den finner du lister over spillene som kommer.

Disse titlene vil være tilgjengelige ved lansering:



3D Tetris



Galaktisk flipperspill



Golf



Mansion of Innsmouth



Red Alarm



Teleroboxer



Virtual Boy Wario Land



Disse titlene er lovet senere i år: