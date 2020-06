Her er alt du må vite om West of Dead!

Du ser på Annonser

West of Dead er litt av en innovativ cocktail. Spillet gir deg en mørk og brutal tolkning av det ville vesten, og det skjer samtidig gjennom stilige, unike skuddvekslinger, bisarre karakterer og rogue-like-elementer. Vi så først spillet i aksjon under X019, og har ventet tålmodig på en lansering siden, og nå er det endelig tid for å tre inn i spillets celshadede verden.

Vi sparker i gang en ny videoserie, hvor vi forklarer litt om spillets egenskaper. Den første videoen er dog litt mer generell, og her forteller vi om alt du bør vite om spillet. Den kan du se ovenfor.

Del 2 og 3 kommer snart!

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.