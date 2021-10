Her er alt som ble avslørt under gårsdagens Next@Acer-showcase

Den seneste [email protected] fant sted i går, og her presenterte Acer en rekke nye produkter som de har jobbet på en stund. Vi var med live under hele showet, og kommenterte på de diverse avsløringene. Du kan se hele showet nedenfor hvis du gikk glipp av det, men hvis du bare leter etter en kort oppsummering, så har vi samlet noen tanker om programmet også.

HQ

Årets "tagline", eller underoverskrift om man vil, var "Made for Humanity", og dette signaliserte én ting ganske tydelig, og det er at Acer fremover vil ha mer fokus på klimamessig stabil produksjon og fremstilling. Alle produktene som ble presentert har blitt designet med tanke på klimaet, og er også laget som perfekte kompanjonger til en travel arbeidsdag. Ikke bare det, deres nye "antimicrobial" teknologi har også blitt forbedret, som bare virker passende midt i den tiden vi lever i.

Acer utvider sortimentet av produkter som støtter Acer Antimicrobial 300 Solutions. Denne løsningen bruker en såkalt "silver-ion antimicrobial agent", som påføres de forskjellige delene av Acer-maskinen, og som drastisk motvirker veksten av mikrober på disse overflatene. Ikke bare det, Acer bruker denne løsningen på skjermene sine også, noe som gjør hele enheten mer motstandsdyktig mot bakterier.

Med det i tankene presenterte Acer deretter deres nye ConceptD-bærbar. Denne nye modellen er designet direkte for 3D-modellering, 3D-animasjon og CAD. Derfor er den utstyrt med en 11. generasjon Intel i7 CPU, og opptil et RTX 3080-grafikkort fra Nvidia. Det villeste er imidlertid at skjermen kan bytte aktivt mellom 2D og stereoskopisk 3D med en gang. Modellen heter ConceptD 7 SpatialLabs Edition, og ble opprettet gjennom et samarbeid med zSpace, for å sikre at den tilbyr et best mulig system i utdanningsområdet.

Men hva med gamere? Ja, det var da litt plass til dem også, for Acer har et helt nytt produkt på vei til dem, som er en del av Orion desktop-serien. Predator Orion 7000 heter den, og her er det snakk om en uhyre kraftig, vannkjølt og oppgraderbar stasjonær med en 12th gen Intel CPU, opptil 64GB DDR5 RAM, 2TB M.2 NVME PCIe Gen 4-lagring, og opptil et RTX 3090-grafikkort.

I tillegg avduket Acer en spillprojektor kalt Predator GD711. Den kan lage en skjerm på opptil 300 tommer, og har to moduser som enten er skreddersydd til 240Hz på PC eller 120Hz på de nyeste konsollene. Det viser også bildet i 4K med en lysstyrke på opptil 4000 Lumen, noe som er omtrent det samme som en OLED-TV kan prestere.

Og som du sannsynligvis forventer med en Made for Humanity-tittel, endte Acer opp med å avsløre en ny versjon av Aspire Vero, som selvfølgelig er Acers helt organiske, klimavennlige og reparerbare bærbar. Med andre ord; Acers "grønne" frontløper. Selv emballasjen er designet for resirkulering, og de har også designet en programvarepakke som heter VeroSense, som aktivt overvåker bruksmønsteret ditt og oppdaterer strømprofilen.

Så var det TravelMate Vero, som også er en mer klimavennlig bærbar, men mer forretningsorientert. Det er litt kraftigere prosessorer å velge mellom, bedre sikkerhetsfunksjoner og andre forretningsfunksjoner, og det hele er pakket inn i forsvarlig produsert plastikk.

Acer avsluttet med å snakke om deres Earthion-program, og forklarte at Acer siden lanseringen har jobbet med et mylder av partnere for å samarbeide om å redusere CO2-utslippene.