Her er åpningsfilmen til Double Dragon Revive

En sjanger som sjelden skuffer er beat 'em up. For tretti til trettifem år siden var denne typen spill enormt populære, og vi ble bortskjemt med titler som Burning Fight, Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage og Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time.

I løpet av de siste årene har vi imidlertid sett en klar gjenoppblomstring av beat 'em ups takket være spill som Final Vendetta, River City Girls 2, Sifu, Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - og i går kom Double Dragon Revive.

Sistnevnte er utviklet av det japanske studioet Yuke's, og i stedet for å fokusere på retrostilen som vanligvis kjennetegner sjangeren, er det nå bygget helt og holdent i polygoner. Vi har en anmeldelse på trappene, men mens du venter på den, kan vi allerede nå by på spillets åpningssekvens, som du kan sjekke ut nedenfor for å komme i stemning for litt god gammeldags juling.

Double Dragon Revive er ute nå til PC, PlayStation, Switch og Xbox.