Her er årets 2025 Call of Duty League-lag

Nå som Call of Duty League Championship Weekend er i gang, er det på tide å møte spillerne som har blitt kronet til de beste av de beste for denne sesongen. Teams of the Year har blitt utgitt, og ikke overraskende er det de to mest dominerende organisasjonene som topper listen. Atlanta Faze og Los Angeles Thieves stjerner utgjør størstedelen av kuttet, selv om det også er noen overraskelser.

First Team of the Year består av sesongens beste og inkluderer følgende :



McArthur "Cellium" Jovel - Atlanta Faze



Chris "Simp" Lehr - Atlanta Faze



Thomas "Scrap" Ernst - Los Angeles Thieves



Paco "HyDra" Rusiewiez - Los Angeles Thieves



Second Team of the Year inkluderer da i stedet disse spillerne :



Tyler "aBeZy" Pharris - Atlanta Faze



Zack "Drazah" Jordan - Atlanta Faze



Joseph "JoeDeceives" Romero - Toronto Ultra



David "RenKoR" Isern - Miami Heretics



Synes du disse lagene er fornuftige, eller er det en spiller som har blitt snublet?