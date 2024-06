Her er Assetto Corsa Evo sine 28 første skjermbilder

HQ

Her om dagen fikk vi et angivelig lekket første bilde fra spillet fra Assetto Corsa Evo: Driving Simulation Evolved, og i dag kan vi med tanke på likhetene i modellering, teksturering og lyssetting så godt som bekrefte at det var ekte. Likheter med hva? Til den aller første gjengen med offisielle AC Evo-skjermbilder, opptil 28 for din seerglede, som du kan zoome inn nedenfor.

Bildene dekker enten nærbilder av noen vakre Alfa Romeo, Lamborghini (men selvfølgelig), Alpine, Mercedes-Benz, Porsche eller Hyundai, sammen med stemningsskapende bilder av noen av banene, inkludert dag-, natt- og regnforhold.

Dagens utgivelse bekrefter også at den mest etterlengtede simraceren holder seg til den planlagte utgivelsen i 2024, selv om den ikke forplikter seg til en fast lanseringsdato. Ser ikke ut som Kunos Simulazionis neste kommer til å bli ytterligere forsinket, da Steam-siden for Assetto Corsa Evo nå er åpen.

PR-en minner også om at multiklasse er tilbake fra den opprinnelige AC, og dermed ikke begrenset til Competiziones mest GT3-fokus :

"Assetto Corsa Evo vil inkludere biler fra forskjellige klasser som spenner over mange års motorhistorie. Fra landeveisbiler, klassikere, hyperbiler og racerbiler, hvert kjøretøy er reprodusert gjennom KUNOS' eget avanserte system som simulerer mekanisk, elektronisk og aerodynamisk ytelse".

Gleder du deg til å støve av simracing-riggen med den splitter nye og tilsynelatende videreutviklede utgaven av Assetto? Og hva synes du om det første batteriet av skjermbilder nedenfor?