Her er Black Widow i Norge

Det har gått over to år siden Scarlett Johansson plutselig dukket opp i en Joker-butikk i Sæbø, og dermed minnet mange på at scener fra den kommende Black Widow-filmen spilles inn på disse kanter. Spørsmålet var bare om Disney ville "ta en Mission: Impossible - Fallout" ved å hevde at scenene ifølge historien finner sted i et annet land eller om Norge faktisk får rampelyset. Gledelig nok er det sistnevnte som blir tilfellet.

I en ny pressemelding bekrefter Disney at Natasha Romanoff befinner seg i Sæbø og på Trollstigen av grunner jeg ikke skal røpe her, og for å markere anledningen har vi også fått et bilde hvor Johansson ser utover vakre sunnmørske fjorder. Vi skal få se alt dette i bevegelse på kino den 7. juli og på Disney+ den 9. juli.