Her er bonusene du får med Prime Gaming i januar

Nytt år, ny måned, og det betyr en ny runde med Prime Gaming-bonuser som du kan utnytte om du abonnerer på tjenesten. Denne måneden byr Prime Gaming på masser av variert innhold, inkludert over 35 spill som du kan laste ned uten ekstra kostnad, som inkluderer titler som Alt-Frequencies og Bridge Constructor Playground.

I tillegg til dette får Prime Gaming-medlemmer tilgang masser av GTA Online-innhold igjen, samt en eksklusiv vintertema-bundle til Fall Guys: Ultimate Knockout.

Siden vi har lagt 2020 bak oss bruker Prime Gaming januar til å starte et nytt år med masser av nye bonuser for spill som League of Legends og Legends of Runeterra som du kan utnytte hver måned.

For å se alt Prime Gaming har å tilby akkurat nå kan du surfe over til den offisielle siden her.