Her er de aller første detaljene om Peter Molyneux' neste spill

Man kan elske eller hate måten Peter Molyneux historisk sett har solgt sine nye spillkonsepter til fansen på (mest sannsynlig det siste hvis vi snakker om det uinnfridde løftet om Godus), og man kan le av "don't believe his lies"-memene, men man kan ikke nekte for at den kjente skaperen av Dungeon Keeper, Black & White og Fable alltid har forsøkt å lage innovative mekanikker og design. Det gjelder i mindre grad når han gjør narr av sin egen overhypede teasing på den morsomste og mest ydmyke måten.

Teasingen, og deretter de aller første detaljene om 22cans' nye spill, starter rundt 7:30 i Davids intervju, rett etter at den opprinnelige skaperen av Fable deler sin mening om den nye traileren for rebooten vi fikk i Xbox Games Showcase.

"Før i tiden ville jeg bare begynt å fortelle deg om hele spillet og hele spilldesignet og hvorfor det kommer til å bli det mest briljante spillet i verden, og folk som ser på dette ville blitt veldig irriterte og sinte. Så det kommer jeg ikke til å gjøre.

Jeg tror imidlertid at vi har snublet, og det føles som om vi har snublet inn i en mekanikk som aldri har vært i et spill før. Det føles som om vi utnytter denne mekanikken i en verden og et miljø som kanskje er kjent for folk. Og fordi det er i et kjent miljø blir det mye friskere. Og mye av dette er veldig mystisk, for jeg prøver å unngå å fortelle deg hvordan det er. Men det kommer til å bli mye mer som en slags Fable/Black and White/Dungeon Keeper-opplevelse".

Med sistnevnte i tankene avslører han også en annen detalj:

"Det eneste jeg kan si er at dette for det første at er det første spillet jeg har vært med på å kode siden Black & White. Det gjør det veldig spesielt for meg. For det andre har det vært under utvikling, og vi har utforsket ideer til det, i nesten fem år nå. Så det ligger meg veldig, veldig nært. (...) Hver eneste del av meg har lyst til å fortelle deg alt om det. Men du vet, det ville vært dumt".

Tiden vil vise om han bare har gått i den samme fellen ved å prate litt for stort om et prosjekt eller ei.