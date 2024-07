Her er de aller første Palworld plysjfigurene

HQ

Da det nylig ble avslørt at Pocketpair hadde inngått en avtale med Sony Music om merchandising, var det ganske klart at dette snart ville føre til at det ville dukke opp plysjfigurer og lignende basert på monsterfangstsimulatoren Palworld. Vi har allerede fått en første titt på disse plysjdyrene.

Palworld har avslørt at de selger plysjversjoner av vennene Cattiva, Depresso og Chillet. Hver av dem selges for $ 26,99 og er rundt 30 cm høye, 18 cm brede og 15 cm dype.

Plysjene er tilgjengelige via Palworlds amerikanske butikk, men frakt er tilgjengelig til Storbritannia, Irland, Canada, Australia og New Zealand. Det er ingen informasjon om frakt andre steder, noe som betyr at europeiske fans kanskje må vente til de kan få tak i en av disse plysjbamsene.

Dette er en annonse: