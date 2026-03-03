Her er de beste Dreamcast-titlene ifølge fansen

HQ

I går rapporterte vi at Switch 2 faktisk har et større antall eksklusive spill etter mindre enn ett år på markedet enn PlayStation 5 og Xbox Series S/X til sammen etter fem og et halvt år på markedet. Denne generasjonen er rett og slett ganske mangelfull i så måte, men det har absolutt ikke alltid vært tilfelle.

Ta Dreamcast, for eksempel. Den varte bare i rundt to år (i Vesten, ikke engang det), men den hadde et helt enestående bibliotek med fantastiske spill, hvorav mange var eksklusive. De siste ukene har den største Dreamcast-gruppen på Reddit, med nesten 100 000 medlemmer, stemt frem formatets beste spill - og det er virkelig smakfull lesning.

Spillene er rangert i en rekke ulike kategorier og delt inn i beste, nest beste, tredje beste og fjerde beste (i en kategori kalt "Give 'em their flowers"). Selv om noen av spillene senere ble utgitt i andre formater da Dreamcast gikk konkurs, var de fleste fortsatt eksklusive ved lanseringen. Vi bør også nevne at spillene bare kunne vinne én kategori i hver runde.

Listen inneholder store vinnere som Sonic Adventure som beste plattformspill, Resident Evil - Code: Veronica som beste skrekkspill, Skies of Arcadia som beste J-RPG, Soul Calibur som beste kampspill og Virtua Tennis som beste sportsspill - men også mindre titler som Chu Chu Rocket i kategorien beste puslespill, Samba de Amigo som beste rytmespill og Ikaruga som beste shoot 'em up. Og vinneren av GOAT (Greatest of All Time)-kategorien var ... Shenmue II.

Ta en titt på listene nedenfor, som er fullpakket med tungvektere og eksklusive spill. En nesten utrolig mengde for en konsoll som hadde en så kort levetid som Dreamcast.

Hvilke Dreamcast-spill likte du best, og hva synes du om den kortlivede konsollen?

