Her er de første bildene av Liam Hemsworths The Witcher

HQ

Det blir ikke mer monsterdrap for Henry Cavill som av ulike grunner valgte å legge sverdet på hylla til fordel for andre prosjekter i stedet for The Witcher. I stedet er det Liam Hemsworth som nå skal portrettere Geralt, og nå har et første knippe bilder fra innspillingen av den kommende sesongen lekket ut på nettet.

Blant fansen av serien har valget av Hemsworth resultert i delte meninger, og Freya, som spiller Ciri i serien, har beskrevet situasjonen som langt fra ideell, men at hun håper fansen gir Hemsworth en ærlig sjanse. Spesielt siden han er satt til å beholde rollen i de resterende to sesongene av serien.

Hva synes du om bildene av Hemsworth som Geralt, ser det bra ut?