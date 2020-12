Her er de nominerte til The Gayming Awards 2021

Du ser på Annonser

De nominerte til debut-prisutdelingsshowet The Gayming Awards har blitt annonsert. Prisutdelingen, som ble avslørt tidligere i år, skal feire prestasjonene til den bredere, globale spillindustrien som kjemper for LGBTQ+-personer gjennom spillmediet. De nominerte er:

Game of the Year - Sponsored by EA



Animal Crossing: New Horizons



Final Fantasy VII: Remake



Hades



Tell Me Why



Best LGBTQ Indie - Sponsored by Xbox



A Summer's End



Ace in Space



Errant Kingdom



If Found



Ikenfell



Murder by Numbers



Gayming Magazine Readers Award - Sponsored by PlayStation



Animal Crossing



Baldur's Gate 3



Crusader Kings III



Final Fantasy VII Remake



Hades



If Found



Kentucky Route Zero Act V



Paradise Killer



Tell Me Why



The Last of Us Part II



Best LGBTQ Narrative - Sponsored by Hangar 13



Borderlands 3 - Guns, Love & Tentacles



If Found



Tell Me Why



The Last of Us Part II



LGBTQ Streamer of the Year - Sponsored by Twitch



BiggusBennus



BiqtchPuddin



CypherOfTyr



Deere



Eevolicious



FoxQueen



IamBrandon



J0hnJ0hnn



LittleLegsTV



MermaidQueenJude



MeteorMatt



MiaByte



Psyche



QueerGod



Authentic Representation Award - Sponsored by Green Man Gaming



Hades



Later Daters



Tell Me Why



The Last of Us Part II



Industry Diversity Award - Sponsored by Square Enix



I Need Diverse Games



Rainbow Arcade



Rainbow Game Jam



UKIE



Best LGBTQ+ Character - Sponsored by Rocksteady Studios



Andrea Rhodea - Final Fantasy VII Remake



Ellie - The Last of Us Part II



Sir Hammerlock & Jacob Wainwright - Borderlands 3: Guns, Love & Tentacles



Tyler Ronan - Tell Me Why



Det hele sendes eksklusivt på Twitch den 24. februar fra klokken 21, og EA Games er hovedsponsor. For å få med deg showet kan du følge Gayming Magazines Twitch-kanalher.