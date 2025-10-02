Her er de rundt 45 klassiske Ubisoft-titlene som er lagt til Game Pass Ultimate

HQ

Mange var forståelig nok misfornøyde da Microsoft økte prisen på Game Pass Ultimate i går, og det var ikke en liten justering heller, men hele 50%, noe som angivelig fikk nettstedet til å krasje under vekten av brukere som ønsket å si opp abonnementene sine.

Men det var ikke bare en prisøkning som Microsoft kunngjorde; Game Pass Ultimate får også mye nytt innhold, inkludert tjenesten Ubisoft+ Classic. Takket være dette har rundt 45 titler nå blitt lagt til, nemlig :



Assassin's Creed II (PC)



Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)



Assassin's Creed Brotherhood (PC)



Assassin's Creed Chronicles: China (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed Chronicles: Russland Russland (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed Liberation HD (PC)



Assassin's Creed Revelations (PC)



Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed Syndicate (Cloud, PC og Xbox)



Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud og Xbox)



Assassin's Creed Unity (Cloud, PC og Xbox)



Child of Light (Cloud, PC og Xbox)



Far Cry 3 (Cloud, PC og Xbox)



Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC og Xbox)



Far Cry Primal (Cloud, PC og Xbox)



Hungry Shark World (Cloud, PC og Xbox)



Monopoly Madness (Cloud, PC og Xbox)



Monopoly 2024 (Cloud, PC og Xbox)



OddBallers (Cloud, PC og Xbox)



Prince of Persia The Lost Crown (Cloud, PC og Xbox)



Rabbids Invasion: Det interaktive TV-showet (Cloud og Xbox)



Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC og Xbox)



Rayman Legends (Cloud, PC og Xbox)



Risk Urban Assault (Cloud og Xbox)



Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, PC og Xbox)



Skull and Bones (Cloud, PC og Xbox Series S/X)



South Park: The Stick of Truth (Cloud, PC og Xbox)



Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC og Xbox)



Steep (Cloud, PC og Xbox)



The Crew 2 (Cloud, PC og Xbox)



The Settlers: New Allies (Cloud, PC og Xbox)



Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC og Xbox)



Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC og Xbox)



Tom Clancy's The Division (Cloud, PC og Xbox)



Trackmania Turbo (Cloud, PC og Xbox)



Transference (Cloud og Xbox)



Trials Fusion (Cloud, PC og Xbox)



Trials of the Blood Dragon (Cloud, PC og Xbox)



Trials Rising (Cloud, PC og Xbox)



Uno (Cloud, PC og Xbox)



Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC og Xbox)



Watch_Dogs (Cloud, PC og Xbox)



Wheel of Fortune (Cloud og Xbox)



Zombi (Cloud, PC og Xbox)



Som om ikke det var nok, ble det noe overraskende også lagt til en annen tittel som ikke er fra Ubisoft, og som er av den tyngre sorten, nærmere bestemt Hogwarts Legacy (Cloud, PC og Xbox). Alle disse spillene er tilgjengelige for nedlasting og spilling (de fleste av dem kan også strømmes via skyen) akkurat nå via Game Pass Ultimate.